COVID-19 : sept nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent 

Sept cas de la COVID-19 se sont ajoutés au bilan dressé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ce dimanche 8 novembre, portant le total depuis le début de la crise sanitaire à 555 dans la région. Les nouveaux cas rapportés aujourd'hui sont localisés principalement dans la MRC de la Matanie (+6).

En date de dimanche, 10 h, le CISSS rapporte toujours deux hospitalisation en lien avec la COVID-19 et indique que 476 personnes sont maintenant rétablies. Notons que 396 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée de samedi.

Concernant l'éclosion à la résidence Les Bâtisseurs de Matane, les autorités de santé publique recensent 48 résidents touchés, deux décès et deux hospitalisations. Onze travailleurs et trois (+1) proches-aidants sont infectés à la COVID-19. Il est aussi possible qu'il y ait un écart avec le bilan régional du jour.

Selon les données des autorités régionales de santé publique, on retrouve actuellement 70 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Ils seraient vraisemblablement répertoriés en majorité dans l'est du territoire.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de La Matapédia : 22 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matanie : 72 (+6) (cas actifs : 57)

MRC de La Mitis : 13 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 132 (+5) (cas actifs : 16)

MRC des Basques : 10 (-) (cas actifs : 0)

MRC de Témiscouata : 42 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 187 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Kamouraska : 75 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / non classé : 2 (+1) (cas actifs : n.d.)

Notes : Conformément aux orientations ministérielles, la santé publique ne peut pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.

Bilan national

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 397 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 114 820. Elles font également état de 9 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 440. De ces 9 décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures et 7 sont survenus entre le 1er et le 6 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 527. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s'élève maintenant à 77. Les prélèvements réalisés le 6 novembre s'élèvent à 25 855, pour un total de 3 302 644.