Quarante nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Une éclosion de COVID-19 dans la résidence de personnes âgées privée Les Bâtisseurs de Matane est à l'origine de la plus importante augmentation du nombre de cas en une journée depuis le début de la crise sanitaire au Bas-Saint-Laurent. Quarante cas positifs y ont été répertoriés depuis hier.

On déplore malheureusement un nouveau décès dans la région en lien avec cette éclosion, portant le total à 9, en date du 5 novembre à 18h. Le Bas-Saint-Laurent a ainsi dépassé la barre des 500 cas, avec un total de 530 personnes atteintes depuis mars dernier. Deux personnes atteintes de la COVID-19 sont présentement hospitalisées.

Maintenant 461 personnes sont considérées comme rétablies et 672 tests de dépistage ont été réalisés la veille. On dénombre aussi 66 cas actifs dans la région, dont 38 dans la MRC de La Matanie et 19 dans la MRC de Rimouski-Neigette.

DÉTAILS SUR L'ÉCLOSION À LA RÉSIDENCE DE MATANE

Au total, en date du 6 novembre à midi, le CISSS du Bas-Saint-Laurent dénombre 44 résidents infectés par la COVID-19, dont 2 décès et 2 hospitalisations. Neuf travailleurs et 2 proches aidants ont aussi contracté le virus. Il est possible qu'il y ait un écart avec le bilan régional du jour.

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent lance un appel au dépistage ciblé pour toutes les personnes ayant visité la résidence entre le 24 octobre et le 5 novembre inclusivement.

Afin d’assurer un accès rapide au test de dépistage de la COVID-19, une clinique de dépistage mobile est ouverte au 262, rue Cartier à Matane. Les heures d’ouverture sont de 8 h à 20 h du vendredi 6 novembre au lundi 9 novembre. Il est demandé de prendre un rendez-vous au 1 877 644-4545. La clinique dépistage de l’Hôpital de Matane demeure également ouverte de 8 h à 16 h.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT:

MRC de La Matapédia : 22

MRC de La Matanie : 53 (+35)

MRC de La Mitis : 13

MRC de Rimouski-Neigette : 127 (+2)

MRC des Basques : 10

MRC de Témiscouata : 42 (+1)

MRC de Rivière-du-Loup: 186

MRC de Kamouraska : 75

À déterminer / non classé : 2 (+2)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec rapportent 1 133 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 112 189. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme aussi 25 nouveaux décès, pour total qui s'élève à 6 403 depuis le début de la crise dans la province.