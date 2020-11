COVID-19: 1 nouveau cas s'ajoute au bilan

Pour une deuxième journée consécutive, la Santé publique annonce qu'un seul nouveau cas s'ajoute un bilan du Bas-Saint-Laurent alors que le nombre de cas actifs ne cesse de diminuer au cours des derniers jours. La personne infectée réside dans la MRC de Rimouski-Neigette.

On dénombre pas moins de 439 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent en date du 3 novembre à 10 h donc il n'y a plus que 36 cas actifs sur le territoire. Il n'y a plus aucune hospitalisation et 533 dépistages ont été réalisés dans la journée du 2 novembre.



Cas par MRC

La Matapédia : 22

La Matanie : 15

La Mitis : 13

Rimouski-Neigette : 120 (+1)

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 186

Témiscouata : 41

Kamouraska : 75

Bas-Saint-Laurent : 482 (+1)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 871 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 108 889. Elles font également état de 34 nouveaux décès, pour total qui s'élève à 6 317. De ces 34 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 25 sont survenus entre le 27 octobre et le 1er novembre et 4 sont survenus avant le 27 octobre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 526. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s'élève maintenant à 85. Les prélèvements réalisés le 1er novembre s'élèvent à 15 512, pour un total de 3 169 438.