COVID 19: deux nouveaux cas s'ajoutent au bilan

Seulement deux nouveaux cas de COVID-19 ont été annoncés par la Santé publique pour le Bas-Saint-Laurent, soit au Kamouraska et dans Rimouski-Neigette. Autre bonne nouvelle, malgré qu'il n’y ait que 47 cas actifs, on ne recense plus aucune hospitalisation.

Ainsi, si le bilan total se porte à 473 cas, pas moins de 419 personnes sont rétablies. Dans la journée du 29 octobre, il y a eu 561 tests de dépistages de réalisés. À noter que le cas «à déterminer» des derniers jours a été reclassé et s'ajoute à la MRC de Rivière-du-Loup.

Cas par MRC

La Matapédia : 22

La Matanie : 14

La Mitis : 12

Rimouski-Neigette : 114 (+1)

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 186

Témiscouata : 41

Kamouraska : 73 (+1)

Bas-Saint-Laurent : 473 (+2)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 952 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 104 952. Elles font également état de 18 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 6 231 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 18 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 sont survenus entre le 23 et le 28 octobre et 3 autres sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 515. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s'élève maintenant à 81. Les prélèvements réalisés le 28 octobre s'élèvent à 27 484, pour un total de 3 080 384.