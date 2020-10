COVID-19: 12 nouveaux cas s'ajoutent au bilan

Le nombre de cas de COVID-19 explose dans la MRC de Rimouski-Neigette alors que la Santé publique confirme que 11 personnes atteintes du nouveau coronavirus s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent qui atteint maintenant 467 cas. Le 12e cas se trouve dans la MRC de La Mitis.

Le nombre de cas actif se porte maintenant à 52 alors qu'on enregistre 408 cas rétablis en date du 28 octobre. Une seule personne est maintenant hospitalisée et la région ne compte pas de nouveau décès. Il y a eu 605 dépistages de réalisés dans la journée du 27 octobre.

Cas par MRC

La Matapédia : 21

La Matanie : 14

La Mitis : 12 (+1)

Rimouski-Neigette : 110 (+11)

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 185

Témiscouata : 41

Kamouraska : 73

À déterminer : 1

Bas-Saint-Laurent : 467 (+12)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 929 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 102 814. Elles font également état de 17 nouveaux décès, pour un total de 6 189 décès. De ces 17 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures et 13 sont survenus entre le 21 et le 26 octobre.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 1 par rapport à la veille, avec un cumul de 526. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s'élève maintenant à 89. Les prélèvements réalisés le 26 octobre s'élèvent à 20 667, pour un total de 3 025 530.