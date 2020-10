COVID-19: six nouveau cas s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

On compte maintenant 43 cas actifs de personnes infectées à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, dont six nouveau en date du mardi 27 octobre. Au total depuis mars dernier, on dénombre 455 cas dans la région bas-laurentienne.

La MRC de Rivière-du-Loup compte dorénavant 184 cas, mais seulement 8 cas actifs sur son territoire. C'est dans la MRC de Rimouski-Neigette que l'on recense la plus forte progression avec 27 cas actifs sur un total de 99 cas. La Matapédia recense 21 cas, la Matanie 14, la Mitis 11, Les Basques 10, le Témiscouata 41, le Kamouraska 73 et 1 cas est à déterminer.

La Santé publique souligne que deux personnes sont hospitalisées. La région compte toujours 7 décès. Il y a eu 516 dépistages de réalisés dans la journée du 25 octobre.

Cas par MRC

La Matapédia : 21(+1)

La Matanie : 14

La Mitis : 11

Rimouski-Neigette : 99 (+4)

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 185 (+1)

Témiscouata : 41

Kamouraska : 73

À déterminer : 1

Bas-Saint-Laurent : 455 (+6)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 963 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 101 885. Elles font également état de 19 nouveaux décès, pour un total de 6 172 décès. De ces 19 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 20 et le 25 octobre et 1 est survenu à une date inconnue.



Le nombre d'hospitalisations a diminué de 16 par rapport à la veille, avec un cumul de 527. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s'élève maintenant à 91. Les prélèvements réalisés le 25 octobre s'élèvent à 18 985, pour un total de 3 004 863.