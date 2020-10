Sept cas de COVID-19 de plus au Bas-Saint-Laurent

Dans son bilan diffusé le 26 octobre, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte sept nouveaux cas de COVID-19 depuis la veille, dont 6 sont répertoriés dans la MRC de Rimouski-Neigette et 1 dans la MRC de la Matanie.

Avec cette récente augmentation, le total des cas pour le Bas-Saint-Laurent s'élève maintenant à 449. Le nombre de décès est inchangé, avec 7 et 2 personnes atteintes de la COVID-19 sont présentement hospitalisées.

On compte aussi 399 personnes considérées comme guéries ainsi que 45 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a procédé à 344 tests de dépistage hier. L'éclosion dans une unité de l'Hôpital régional de Rimouski n'a été à l'origine d'aucun nouveau cas.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de La Matapédia : 20

MRC de La Matanie : 14 (+1)

MRC de La Mitis : 11

MRC de Rimouski-Neigette : 95 (+6)

MRC des Basques : 10

MRC de Témiscouata : 41

MRC de Rivière-du-Loup: 184

MRC de Kamouraska : 73

À déterminer : 1

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 808 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 100 922. On déplore aussi 10 nouveaux décès, pour un total de 6 153 décès. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 543. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 4, et s'élève maintenant à 93.