COVID-19 : douze nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une hausse de 12 cas positifs à la COVID-19 dans son bilan du 24 octobre, portant le total à 438 cas depuis le début de la pandémie. Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 43 cas actifs sur son territoire.

Les nouveaux cas ont été recensés dans les MRC de Rimouski-Neigette (+7), de Rivière-du-Loup (+2), de la Matanie (+1) et de la Mitis (+1). L'origine d'un cas reste à être déterminé.

Les autorités de santé publique dénombrent 388 cas rétablis dans la région en date du 24 octobre, 10 h.

Selon le CISSS, il y a actuellement 2 cas d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 et pas moins de 460 dépistages ont été réalisés dans la journée du 23 octobre.

CAS PAR MRC DU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de La Matapédia : 20 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matanie : 12 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Mitis : 11 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 87 (+7) (cas actifs : 17)

MRC des Basques : 10 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Témiscouata : 41 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 183 (+2) (cas actifs : 10)

MRC de Kamouraska : 73 (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer : 1 (+1) (cas actifs : n.d.)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 009 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 99 235. Aussi, 26 décès ont été déclarés aujourd'hui, dont 5 décès sont survenus dans les 24 dernières heures ainsi que 1 décès survenu à une date inconnue pour un total de 6 décès au 23 octobre. S'ajoutent 17 décès survenus entre le 17 et le 22 octobre et 3 décès survenus avant le 17 octobre, pour un total de 6 132 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 9 par rapport à la veille, avec un cumul de 549. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 6, et s'élève maintenant à 93. Les prélèvements réalisés le 22 octobre s'élèvent à 26 542, pour un total de 2 940 951.