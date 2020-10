Sept nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Sept nouveaux cas de la COVID-19 ont été répertoriés depuis hier selon le plus récent bilan dressé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Six d'entre eux ont été recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette et le 7e se trouve dans la MRC de Mitis.

L'éclosion au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup est aujourd'hui considérée comme terminée, tout comme celle de la Résidence Le Havre de Rivière-du-Loup, qui a pris fin le 20 octobre.

On dénombre donc présentement 32 cas de la COVID-19 actifs au Bas-Saint-Laurent et 426 personnes ayant reçu un résultat positif depuis le début de la pandémie. En date d'aujourd'hui, 387 personnes sont considérées comme guéries par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Le nombre de 7 décès liés à la COVID-19 est demeuré inchangé.

Présentement, deux personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées et 402 tests de dépistage ont été réalisés depuis hier.

NOMBRE DE CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de La Matapédia: 20

MRC de La Matanie: 11

MRC de La Mitis: 10 (+1)

MRC de Rimouski-Neigette: 80 (+6)

MRC des Basques: 10

MRC de Témiscouata: 41

MRC de Rivière-du-Loup: 181

MRC de Kamouraska: 73

L'éclosion à l'Hôpital de Rimouski n'ont été à l'origine d'aucun nouveau cas aujourd'hui. La situation fait l'objet d'une «étroite vigie» de la part du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

BILAN NATIONAL

Depuis hier, 905 nouveaux cas positifs se sont ajoutés au bilan provincial. On note aussi 12 décès de plus par rapport à la veille et une baisse de 13 hospitalisations.