COVID-19: deux nouveaux cas s'ajoutent au bilan et un cas est retiré

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une hausse de deux cas positifs à la COVID-19 dans son bilan du 21 octobre, tout en retirant un autre cas du bilan portant le total à 416 cas. Le Bas-Saint-Laurent ne compte plus que 27 cas actifs sur son territoire.

Les deux nouveaux cas s'ajoutent aux MRC de Kamouraska et de La Matapédia. Le cas retiré se soustrait du bilan de la MRC de Rivière-du-Loup. On compte donc 382 cas rétablis dans la région en date du 21 octobre 10 h.

On dénombre 6 cas d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 et pas moins de 571 dépistages ont été réalisés dans la journée du 20 octobre.

Cas par MRC

La Matapédia : 20 (+1)

La Matanie : 11

La Mitis : 9

Rimouski-Neigette : 72

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 181 (-1)

Témiscouata : 41

Kamouraska : 72 (+1)

Bas-Saint-Laurent : 416 (+1)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 072 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 96 288. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 15 décès survenus entre le 14 et le 19 octobre et 2 autres décès survenus avant le 14 octobre, pour un total de 6 074 décès.

Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 565. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 6, et s'élève maintenant à 94. Les prélèvements réalisés le 19 octobre s'élèvent à 21 902, pour un total de 2 861 156.