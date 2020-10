«Unis pour vaincre la COVID-19» : une campagne conjointe des élus de la région

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, se joint aux préfets des MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques afin de lancer une campagne publicitaire conjointe contre la COVID-19 dans les prochaines semaines.

Depuis mars 2020, les Québécoises et les Québécois affrontent la pandémie une étape à la fois. Au Bas-Saint-Laurent, les citoyens ont traversé la première vague de façon exemplaire. Ils ont appliqué rapidement les mesures proposées par la Santé publique et ensemble, ils ont maintenu la propagation à son minimum.

Le virus ne fait aucune distinction entre les territoires, les municipalités ou les circonscriptions électorales. À l’aube d’une seconde vague, les élus jugent qu’il est plus important que jamais que les résidents de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques allient leurs forces et poursuivent leurs efforts vers un objectif commun : protéger nos populations et vaincre la COVID-19.

«Dès le début de la pandémie, tous les acteurs du milieu se sont mobilisés pour gérer l’arrivée de ce nouveau virus. Depuis, nous travaillons en collaboration avec les élus et les organismes pour assurer les meilleurs services possible à la population. Devant cette seconde vague, la situation est très différente. Nous sommes en mesure de nous préparer pour être encore plus forts et plus efficaces. Ensemble, nous pourrons mieux relever les défis qui nous attendent», mentionne Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

La campagne «Unis pour vaincre la COVID-19 » est le fruit d’un collectif de travail entre les préfets et la députation dans le but d’être encore plus fort et «de rappeler que nous ne serons jamais assez prudents lorsqu’il s’agit de nous protéger les uns les autres». Les élus savent que les résidents des MRC sont capables de faire leur part et par cette nouvelle campagne, ils demanderont à toutes les citoyennes et les citoyens de se joindre à eux, tous unis pour vaincre la COVID-19.

«Suivre les consignes sanitaires de la Santé publique, c’est être solidaire avec les travailleurs et les travailleuses de la Santé et des Services sociaux de notre région et se protéger collectivement contre ce virus, comme nous le faisons si bien depuis plusieurs semaines», soutient Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

«La MRC de Témiscouata encourage les citoyens à poursuivre leurs efforts pour contenir le virus. En appliquant les mesures préventives préconisées par la Santé publique, nous contribuons tous à protéger les plus vulnérables et à limiter les impacts négatifs sur notre économie», mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

«Je salue l’effort constant de la population des Basques dans cette crise de la COVID-19. C’est en écoutant les consignes de la santé publique qu’ensemble nous vaincrons cette pandémie. Nous allons nous en sortir plus fort !», conclut Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques.