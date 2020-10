COVID-19: deux cas s'ajoutent au bilan de la région

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une hausse de deux cas positifs à la COVID-19 dans son bilan du 19 octobre, soit un dans la MRC de Témiscouata et l'autre dans la MRC de Kamouraska. Le total de cas depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 414.

Toutefois, le nombre de cas actif est faible avec 34 personnes actuellement infectées sur le territoire bas-laurentien.Il y a donc 373 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent en date du 17 octobre, 10 h.

On compte maintenant six personnes hospitalisées, un de moins que la veille et sept décès. Au cours de la journée d'hier, 285 tests de dépistage ont été réalisés.

Cas par MRC

La Matapédia : 19

La Matanie : 11

La Mitis : 9

Rimouski-Neigette : 71

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 181

Témiscouata : 41 (+1)

Kamouraska : 72 (+1)

Bas-Saint-Laurent : 414 (+2)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 038 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 94 429. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 1 décès survenu entre le 12 et le 17 octobre et 3 autres décès survenus à une date inconnue, pour un total de 6 044 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 5 par rapport à la veille, avec un cumul de 532. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s'élève maintenant à 92. Les prélèvements réalisés le 17 octobre s'élèvent à 21 613, pour un total de 2 822 963.