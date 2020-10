Augmentation de quatre cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

On dénombre quatre cas de COVID-19 de plus dans la région du Bas-Saint-Laurent selon le dernier bilan du CISSS du Bas-Saint-Laurent publié le 18 octobre. Les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata en comptent respectivement deux nouveaux.

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent se chiffre maintenant à 412 depuis le début de la crise. On compte toujours sept personnes hospitalisées et sept décès. En date du 18 octobre, 371 personnes sont maintenant considérées comme rétablies. Au cours de la journée d'hier, 339 tests de dépistage ont été réalisés.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

La Matapédia : 19

La Matanie : 11

La Mitis : 9

Rimouski-Neigette : 71

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 181 (+2)

Témiscouata : 40 (+2)

Kamouraska : 71

Les éclosions au Centre hospitalier régional du Grand-Portage et à l'hôpital de Rimouski n'ont été à l'origine d'aucun nouveau cas aujourd'hui. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que la situation fait toujours l'objet d'une étroite vigie.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1 094 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 93 391. On déplore également six autres décès au bilan national, pour un total de 6 038 depuis le début de la pandémie.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 527. Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3 et s'élève maintenant à 88.