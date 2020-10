COVID-19: Aucun nouveau cas et trois cas sont retirés du bilan régional

Non seulement le nombre de cas est à la baisse pour une troisième journée consécutive au Bas-Saint-Laurent alors qu'aucun nouveau cas n'a été recensé dans les 24 dernières heures, mais voilà que la Santé publique retire trois cas de son bilan cumulatif, portant le total à 402 cas.

Deux des cas retirés se trouvent dans la MRC de Rivière-du-Loup, la provenance du troisième est à déterminer. Rappelons que la Santé publique ne donne aucune indication précise sur les MRC comptant moins de cinq cas.

On dénombre dorénavant 356 cas rétablis, le Bas-Saint-Laurent comptant désormais seulement 39 cas actifs. Toutefois, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte six hospitalisations en lien avec la COVID-19, dont une hospitalisation aux soins intensifs.

La région compte toujours sept décès. Il y a eu 313 dépistages de réalisés dans la journée du 14 octobre.

Cas par MRC

La Matapédia : 21

La Matanie : 11

La Mitis : 8

Rimouski-Neigette : 67

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 176 (-2)

Témiscouata : 38

Kamouraska : 64

À déterminer : 7 (-1)

Bas-Saint-Laurent : 402 (-3)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 969 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 89 963. Aussi, 8 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 20 décès survenus entre le 8 et le 13 octobre et 2 décès survenus avant le 8 octobre. Toutefois, le total s'élève à 6 005 décès en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 5 par rapport à la veille, avec un cumul de 493. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s'élève maintenant à 83. Les prélèvements réalisés le 13 octobre s'élèvent à 24 612, pour un total de 2 723 045.