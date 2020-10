COVID-19 : un seul nouveau cas au Bas-Saint-Laurent 

Les autorités régionales de santé publique rapportent une augmentation de seulement un cas confirmé de la COVID-19, au cours des 24 dernières heures, sur le territoire bas-laurentien. Celui-ci a été recensé dans la MRC de Rivière-du-Loup.

C'est donc dire que le bilan global pour la région se chiffre maintenant à 405 cas depuis le printemps dernier. Avec 351 personnes considérées comme étant rétablies en date du 14 octobre, 10 h, on dénombre actuellement 47 cas actifs.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, six personnes (-1) sont toujours hospitalisées en lien avec la COVID-19. Une d'entre elles est actuellement aux soins intensifs.

EN BREF

Un nouveau cas recensé au CHRGP de Rivière-du-Loup, portant le total à 20;

Le nombre de décès reste stable à 7;

351 dépistages ont été réalisés dans la journée du 13 octobre;

CAS PAR MRC

La Matapédia : 21

La Matanie : 11

La Mitis : 8

Rimouski-Neigette : 67

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 178 (+1)

Témiscouata : 38

Kamouraska : 64

À déterminer : 8

Bas-Saint-Laurent : 405 (+1)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 844 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 88 994. Aussi, 1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 4 décès survenus entre le 7 et le 12 octobre et 1 décès survenu à une date inconnue, pour un total de 5 976 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 20 par rapport à la veille, avec un cumul de 488. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 5, et s'élève maintenant à 80. Les prélèvements réalisés le 12 octobre s'élèvent à 20 959, pour un total de 2 698 433.