COVID-19 : 7 cas supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une augmentation de 7 cas confirmés de la COVID-19 au cours des 24 dernières heures dans la région. Quatre de ces nouveaux cas ont été répertoriés dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Le bilan global pour le Bas-Saint-Laurent se chiffre maintenant à 398 cas depuis le printemps dernier. On compte donc 49 cas actifs alors 342 personnes sont considérées comme rétablies.

Notons que 6 personnes sont maintenant hospitalisées en lien avec la COVID-19 et que le virus a malheureusement causé 7 décès (dont 4 au cours de la dernière semaine).

Les autorités de santé publique rapportent également un nouveaux cas lié à l'éclosion du CHRGP de Rivière-du-Loup, pour un total de 19 cas. La situation fait l'objet d'une étroite vigie.

Un total de 263 dépistages ont été réalisés dans la journée du 10 octobre.

Cas par MRC

La Matapédia : 20

La Matanie : 10

La Mitis : 8

Rimouski-Neigette : 67 (+1)

Les Basques : 10 (+1)

Rivière-du-Loup : 175 (+4)

Témiscouata : 38

Kamouraska : 62 (+1)

À déterminer : 8

Bas-Saint-Laurent : 398 (+7)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 942 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 86 133. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 2 décès survenus entre le 4 et le 9 octobre et 1 décès survenu à une date inconnue s'ajoutent, pour un total de 5 953 décès.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 7 par rapport à la veille, avec un cumul de 437. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s'élève maintenant à 72. Les prélèvements réalisés le 9 octobre s'élèvent à 24 503, pour un total de 2 637 927.