Quatre nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui une augmentation de quatre cas de COVID-19 sur le territoire, dont deux se trouvent dans la MRC de Rivière-du-Loup. Le bilan global pour la région se chiffre maintenant à 380 cas depuis le début de la pandémie, en mars dernier.

Présentement, on compte donc 28 cas actifs dans la MRC de Rivière-du-Loup. Cinq hospitalisations sont en cours sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et on déplore cinq décès depuis mars 2020. Un total de 322 personnes sont maintenant considérées comme rétablies et 613 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée du 7 octobre.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : 18 (-) (cas actifs : 0)

La Matanie : 9 (+1) (cas actifs : 8)

La Mitis : 8 (+1) (cas actifs : 3)

Rimouski-Neigette : 64 (-) (cas actifs : 10)

Les Basques : 8 (-) (cas actifs : 3)

Rivière-du-Loup : 166 (+2) (cas actifs : 28)

Témiscouata : 38 (-) (cas actifs : 0)

Kamouraska : 61 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer : 8

Bas-Saint-Laurent : 380 cas (+4), dont 52 actifs.

BILAN NATIONAL

Selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 078 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 82 992. On déplore aussi neuf décès supplémentaires. Selon le premier ministre du Québec, François Legault, la situation continue d'être critique et elle justifie les moyens pris au cours des derniers jours dans les zones rouges afin de freiner la deuxième vague de la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 16 par rapport à la veille, avec un cumul de 425. Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 6, et s'élève maintenant à 68.