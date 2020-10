COVID-19: deux cas de plus au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 2 nouveaux cas positifs de COVID-19 dans la région en date du lundi 5 octobre.

Si le total des cas pour le Bas-Saint-Laurent se chiffre maintenant à 362 depuis le début de la pandémie, pas moins de 292 personnes en sont rétablies, soit 70 cas actifs pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent.

Quant à l'éclosion au CHRGP, un nouveau cas s'ajoute pour un total de 15 cas. La situation fait l'objet d'une étroite vigie. Pas moins de 217 dépistages ont été réalisés dans la journée du 4 octobre.

CAS PAR MRC

La Matapédia : 18

La Matanie : 8 (+2)

La Mitis : 6

Rimouski-Neigette : 60 (-1)

Les Basques : 7

Rivière-du-Loup : 156 (+1)

Témiscouata : 38

Kamouraska : 61

À déterminer : 8

Bas-Saint-Laurent : 362 (+2)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 191 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 79 650. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 3 décès survenus entre le 28 septembre et le 3 octobre et 1 décès survenu à une date inconnue, pour un total qui s'élève à 5 884.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 361. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s'élève maintenant à 62. Les prélèvements réalisés le 3 octobre s'élèvent à 25 203, pour un total de 2 480 577.