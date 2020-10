COVID-19: neuf cas de plus au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de Santé et Services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapporte 2 cas supplémentaires de COVID-19 dans la région du Bas-Saint-Laurent, ce vendredi 2 octobre, pour un total de 342 cas. Ces nouveaux diagnostics positifs sont liés aux MRC de Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Kamouraska et la provenance d'un cas est à déterminer.

Rappelons que pour les territoires de moins de 5 cas, la Santé publique n'indique pas le nombre de cas.

Les autorités de santé publique confirment également que trois personnes sont hospitalisées dans la région. Au total, 274 personnes sont maintenant rétablies. Pas moins de 503 dépistages ont été réalisés dans la journée du 1er octobre.

Il n'y a pas eu de nouveau cas en lient avec les éclosions du CHRGP et de la Résidence Le Havre La Fontaine. Dans la cas de cette dernière, les équipes du CISSS demeurent en vigie et en soutien avec la ressource.

Cas par MRC

La Matapédia : 18

La Matanie : moins de 5

La Mitis : 5

Rimouski-Neigette : 59 (+2)

Les Basques : 5

Rivière-du-Loup : 146 (+3)

Témiscouata : 38 (+1)

Kamouraska : 61 (+1)

À déterminer : 8 (+1)

Bas-Saint-Laurent : 342 (+9)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 052 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 76 273. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 6 décès survenus entre le 25 et le 30 septembre et 1 décès survenu avant le 25 septembre s'ajoutent, pour un total de 5 857 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 302. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s'élève maintenant à 49. Les prélèvements réalisés le 30 septembre s'élèvent à 30 948, pour un total de 2 399 143.