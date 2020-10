Trois cas supplémentaires de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Alors que le Bas-Saint-Laurent a officiellement rejoint le 3e palier d'alerte, la zone orange, le 1er octobre, le nombre de cas se maintient sous les cinq nouveaux cas quotidiens pour une deuxième journée consécutive alors que 3 cas ont été répertoriés, 2 dans la MRC de Rimouski-Neigette et 1 dans la MRC de Rivière-du-Loup

Toutefois, ce qui retient l'attention du bilan du CISSS du Bas-Saint-Laurent, c'est la confirmation que 3 nouveaux cas s'ajoutent à l'éclosion du CHRGP. Le nombre total atteint maintenant 9 cas. La Santé publique assure que la situation fait l'objet d'une étroite vigie.

>> Aussi à lire : Un cas positif à l’école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Quant à la Résidence le Havre La Fontaine, il n'y a aucun nouveau cas en lien avec cette situation.

Les autorités confirment également que deux personnes sont toujours hospitalisées dans la région, soit une de moins que la veille. Au total, 263 personnes sont maintenant rétablies.

Le 30 septembre, 645 tests de dépistage ont été réalisés.

Cas par MRC

La Matapédia : 18

La Matanie : moins de 5

La Mitis : 5

Rimouski-Neigette : 57 (+2)

Les Basques : 5

Rivière-du-Loup : 143 (+1)

Témiscouata : 37

Kamouraska : 60

À déterminer : 7

Bas-Saint-Laurent : 333 (+3)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 933 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 75 221. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 12 décès survenus entre le 24 et le 29 septembre et 2 autres survenus avant le 24 septembre, pour un total de 5 850 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 275. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s'élève maintenant à 46. Les prélèvements réalisés le 29 septembre s'élèvent à 33 510, pour un total de 2 368 195.