COVID-19 : dépistage massif à la résidence Le Havre La Fontaine 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent amorce une opération de dépistage de la COVID-19 auprès des résidents et employés de la résidence pour personnes âgées Le Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup après qu’un cas au sein de la résidence ait été déclaré positif, hier. La résidence compte 96 résidents et une vingtaine d’employés.



La prévalence accrue du virus dans la MRC de Rivière-du-Loup ainsi que la vulnérabilité de la clientèle hébergée dans cette résidence poussent la Direction de la santé publique à procéder à un dépistage préventif de l’ensemble des résidents et du personnel.

Cet exercice qui se déroule actuellement à la résidence devrait se terminer à la fin de la journée, aujourd’hui. Les résultats des tests seront connus au cours des prochains jours. L’enquête épidémiologique se poursuit et les contacts étroits ont tous été placés en isolement.



Afin de limiter la transmission du virus, les visites à la résidence seront suspendues jusqu’au 28 septembre, à l’exception des proches aidants qui peuvent porter assistance de façon significative aux membres de leur famille. Les déplacements entre les résidences du Havre La Fontaine, du Domaine La Fontaine et du Pavillon des Cèdres seront aussi limités.



La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent souhaite rappeler l’importance du port du couvre-visage lorsqu’il n’est pas possible de conserver une distance physique de 2 mètres, y compris à l’intérieur du logement d’un résident. Cette mesure est simple, à la portée de tous et permet de protéger adéquatement les personnes les plus vulnérables de la COVID-19.



Les équipes du CISSS sont déployées à la résidence et travaillent de concert avec l’exploitant pour accompagner les résidents et leur famille ainsi que pour tout mettre en œuvre afin de circonscrire la transmission potentielle du virus.