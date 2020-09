Fermeture prolongée au Pavillon-de-l’Avenir et au Centre d’éducation des adultes

Par mesure préventive et afin de limiter la propagation de la COVID-19, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, de concert avec la Santé publique, a pris la décision de maintenir la fermeture temporaire du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir et des trois points de service du Centre d’éducation des adultes à La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup.

Cette fermeture des établissements sera en vigueur jusqu’au 2 octobre inclusivement. Pendant cette période, les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance. Seuls ceux inscrits au programme de formation professionnelle soudage-montage dispensé au point de service de La Pocatière continueront de recevoir des services éducatifs en présentiel.

Le retour en classe de tous les élèves devrait avoir lieu le 5 octobre prochain. La décision finale concernant la date du retour en classe sera prise de concert avec les autorités de la Santé publique et du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup.

La priorité demeure la santé des élèves et du personnel. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup suit la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la Santé publique.