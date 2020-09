4 cas de COVID-19 confirmés : l’école de Saint-Eusèbe fermée pour 14 jours 

Un risque d’éclosion scolaire lié à l’école primaire de Saint-Eusèbe, au Témiscouata, force l’établissement d’enseignement à fermer ses portes pour les deux prochaines semaines. Quatre personnes, trois élèves et un membre du personnel, ont récemment reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc, a effleuré la situation en faisant état d’une «éclosion» lors d’un point de presse organisé le lundi 21 septembre en après-midi. Le directeur général du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D’Amours, a par la suite confirmé la nouvelle.

«La transmission est externe à l’établissement, a-t-il expliqué. Avec quatre cas, la Santé publique considère l’école comme un risque d’éclosion scolaire. C’est pourquoi elle a demandé qu’elle soit fermée temporairement.»

Les autorités de santé publique assurent elles aussi que les personnes infectées ont été exposées au virus dans la communauté et non à l’intérieur des murs de l’école. Elles indiquent toutefois que les personnes positives ont pu fréquenter leurs classes pendant qu’elles étaient contagieuses. On demande ainsi aux parents et aux employés de faire preuve de vigilance et d'observer l'apparition de symptômes potentiels.

L’école de Saint-Eusèbe accueille normalement 5 classes, une soixantaine d’élèves et un service de garde. Maintenant forcés de demeurer à la maison, les élèves commenceront une formation à distance dès demain [22 septembre].

«On a fait un sondage pour connaître si les parents avaient les équipements nécessaires, de même qu’un bon niveau de connectivité Internet. Le Centre de services scolaire va s’assurer de fournir des tablettes ou des portables aux familles qui en auront besoin», a souligné M. D’Amours.

L’école primaire de Saint-Eusèbe est le troisième milieu scolaire du Témiscouata où au moins un cas de COVID-19 a été recensé. Les autres établissements sont l’École secondaire du Transcontinental de Pohénégamook et l’école primaire Georges-Gauvin de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Si tout se déroule bien ces 14 prochains jours, les élèves pourraient réintégrer l'école de Saint-Eusèbe le 6 octobre.