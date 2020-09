La région du Bas-Saint-Laurent passe au code de pré-alerte jaune

Huit régions sont passées au jaune, dans un stade de préalerte, dont le Bas-Saint-Laurent.

«On constate depuis quelques semaines qu'à la suite de rencontres de familles ou entre amis, le virus se propage trop. Je suis très inquiet de la situation qu'on vit actuellement et de la tendance qu'on voit au Québec. Si le virus continue de se propager à ce rythme-là, on risque d'avoir des personnes qui vont occuper des lits d'hôpitaux ou éventuellement mourir. On risque aussi d'engorger les hôpitaux, de voir des personnes dont les chirurgies devront être reportées»

Fermer des classes, si continue de plus en plus d'enfants ne pourront pas aller à l'école. Risque de devoir refermer des entreprises, parents pourraient perdre gagne-pain. Réagir maintenant