COVID-19 : le Pavillon-de-l’Avenir suspend ses activités 

Le centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) a annoncé, dimanche soir, la suspension de tous ses cours, et ce, du 14 au 24 septembre inclusivement. Cinq élèves de l'établissement d'enseignement ont reçu des résultats positifs à la COVID-19, ces derniers jours.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le directeur Benoit Ouellet précise que les récents cas d’éclosion qui ont eu lieu dans la région obligent la direction, en collaboration avec la Santé publique, à prendre cette décision préventive en dépit des mesures qui sont mises en place depuis le début de l’année scolaire.

«Conséquemment, toutes les activités sportives ainsi que les activités parascolaires prévues en présence sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre. Si des cas positifs sont confirmés au courant des prochains jours, les personnes qui ont été en contact avec des personnes ayant reçu un diagnostic positif seront avisées», est-il écrit.

Les élèves sont également invités à poursuivre leurs devoirs et leurs travaux durant cette période de fermeture. Les enseignants communiqueront avec eux afin de planifier le travail qui sera à faire.

ÉDUCATION DES ADULTES

Par ailleurs, à la suite de cas positifs à la COVID-19 annoncés au sein des communautés étudiantes collégiales et de la formation professionnelle par la Santé publique, l’enseignement aux points de service du Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal et de Rivière-du-Loup se fera 100 % en ligne, à compter de ce lundi, et ce, jusqu’au 24 septembre prochain, a annoncé le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Cette mesure préventive a été prise en commun accord avec la Santé publique. Notons qu’à ce jour, aucun cas

n'a été déclaré dans ces centres.

La priorité demeure la santé des élèves et du personnel. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup suit la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique.