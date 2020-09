ElectroFest et bar La P’tite Grenouille : la santé publique lance un appel à la vigilance 

Le directeur régional de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, lance un appel à la vigilance concernant la COVID-19 pour toutes les personnes ayant participé à l’ElectroFest le 5 septembre 2020 à Cacouna, ainsi que les personnes ayant fréquenté le bar La P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup entre le 30 août et le 6 septembre inclusivement.

Le Dr Sylvain Leduc demande à ces personnes d’observer attentivement l’apparition de symptômes de la COVID-19 : fièvre, toux, difficultés respiratoires et perte de l’odorat, et ce, au cours des 14 jours suivant leur participation à l’événement ou leur visite au bar. Il leur est également demandé de s’isoler et de prendre rendez-vous pour un test de dépistage si elles pensent avoir été exposées au virus.

Les enquêtes épidémiologiques pour retrouver tous les contacts significatifs des cas confirmés positifs des derniers jours sont toujours en cours. Toutes les personnes ayant reçu des consignes d’isolement de la santé publique doivent les respecter.

«Je le réitère, la collaboration de tous est déterminante pour contrôler cette éclosion. Actuellement, mon équipe me souligne que certaines personnes identifiées comme des contacts à risque élevé ne s’isolent pas. Plus que jamais, le moment est venu d’adopter des comportements responsables. Nous poursuivons nos échanges avec la Sûreté du Québec et nous n’hésiterons pas à leur demander d’intervenir pour faire respecter l’isolement ou d’intervenir lors d’événements ne respectant pas les directives sanitaires», soutient le Dr Sylvain Leduc.

Toutes les personnes qui pensent avoir été exposées au virus ou en contact avec des personnes exposées au virus et qui sont en attente d’un résultat de dépistage doivent aussi se placer en isolement.

Toute personne qui ressent des symptômes ou des inquiétudes concernant leur santé est invitée à contacter le 1 877 644-4545 pour prendre un rendez-vous de dépistage.

Rappelons enfin que les règles à suivre pour limiter la propagation du virus se résument ainsi : rester à domicile si vous ressentez des symptômes, garder une distanciation physique de deux (2) mètres, porter un couvre-visage dans les lieux publics, se laver régulièrement les mains et limiter ses contacts.

Les personnes qui vivent du stress, de l'anxiété ou de la détresse peuvent composer le 811, option 2 pour obtenir un soutien psychosocial.

BARS FERMÉS

Par ailleurs, à l’instar de La P’tite Grenouille, qui restera fermée jusqu’à mercredi prochain, les propriétaires du bar Le Triangle, de la P'tite gare, ainsi que du Monroe, ont décidé de fermer les portes de leurs établissements ce samedi 12 septembre.