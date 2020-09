COVID-19: Deux cas confirmés au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup a reçu la confirmation que deux étudiants ont été déclarés positifs à la COVID-19. La direction qui suit attentivement l'évolution du nombre de cas n'a toutefois pas interrompu l'ensemble des cours en présentiel en ses murs.

De plus, le bar La Petite Grenouille a annoncé la fermeture de son établissement qui a pignon sur la rue Lafontaine pour jeudi soir. «Compte tenu que les jeudis, notre clientèle est majoritairement composée d'étudiants du Cégep et du Centre de formation professionnelle, (...), nous leur offrons notre appui, le tout dans le but de réduire les risques de propagation.»

Une décision qualifiée de responsable par la direction du Cégep, qui, de son côté, a suspendu temporairement toutes les activités parascolaires (activités non liées à l'enseignement), et ce, jusqu'au 24 septembre prochain.

De son côté, la clinique de dépistage de la COVID-19 située sur la rue St-Louis à Rivière-du-Loup a été littéralement prise d'assaut jeudi alors qu'une trentaine de personne faisaient la file à l'extérieur.

Rappelons que plusieurs étudiants ont été en contact avec des cas potentiels à la suite de fêtes étudiantes dans le Kamouraska et dans les bars de Rivière-du-Loup la semaine dernière et cette décision se veut préventive, assure la direction.