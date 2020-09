Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte en ce 9 septembre un nouveaux cas positif confirmésde COVID-19 sur son territoire, dans Rimouski-Neigette. Cette augmentation porte le bilan global à 79 personnes qui ont été infectées par le virus dans la région.

Au total, 75 cas sont rétablis au Bas-Saint-Laurent. On compte deux décès liés au coronavirus et aucune hospitalisation.

Cas par MRC

La Matapédia : 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 20 (+1)

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 30

Témiscouata : 8

Kamouraska : 11

Bas-Saint-Laurent : 79 (+1)

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 180 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 64 056. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 2 décès sont survenus entre le 2 et le 7 septembre et un autre avant le 2 septembre, et le total s'élève à 5 771 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations est a augmenté de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 113. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, passant à 14. Les prélèvements réalisés le 7 septembre s'élèvent à 16 368, pour un total de 1 799 623.

RAPPEL DES CONSIGNES

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées :

se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon;

pour tout rassemblement dans un lieu privé intérieur ou extérieur, respecter le maximum de 10 personnes. Il est fortement recommandé que celles-ci soient issues d'un maximum de 3 adresses différentes;

limiter autant que possible ses déplacements.

Le port du couvre-visage est dorénavant obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts ainsi que dans les transports en commun.