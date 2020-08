Déménagement de la clinique de dépistage de la COVID-19 de Témiscouata-sur-le-Lac

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent informe la population que la clinique désignée d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 de Témiscouata-sur-le-Lac sera, à compter du mardi 1er septembre, située au 159, rue de l’Église.

Du 28 au 31 aout, les activités de dépistage seront temporairement relocalisées à l’urgence de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Durant cette période, les tests seront accessibles sur rendez-vous seulement.

Dans les dernières semaines, des travaux ont été réalisés en collaboration avec le propriétaire du bâtiment afin de mettre en place toutes les mesures de sécurité et de prévention des infections, et ce, conformément aux directives de la santé publique.

Cette clinique offre des soins de santé pour les personnes qui présentent des symptômes d’allure grippale ou de gastroentérite. Les cliniques sont accessibles 7 jours sur 7.

Toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale et de gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, est invitée à communiquer avec la ligne Info-COVID au 1 877 644-4545. Une infirmière évaluera la situation, émettra des recommandations appropriées et, au besoin, octroiera un rendez-vous à la clinique désignée d’évaluation (CDE).