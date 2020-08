COVID-19 : 1 cas s'ajoute au Témiscouata

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte un nouveau cas positif de COVID-19, ce mercredi 12 aout dans la MRC de Témiscouata. Ce cas porte à 71 le nombre de personnes infectées au Bas-Saint-Laurent.

De plus, on compte une nouvelle hospitalisation en lien avec le nouveau coronavirus sur le territoire. Le CISSS mentionne que 68 personnes sont rétablies et que l'on dénombre deux décès en lien avec le virus.

Au Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 95 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 60 813. Aussi, 1 nouveau décès a été enregistré, pour un total de 5 709. Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 151. Parmi celles-ci, 20 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1. Les prélèvements réalisés le 10 août s'élèvent à 13 241, pour un total de 1 394 431.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 16

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 29

Témiscouata : 7 (+1)

Kamouraska : 10

Bas-Saint-Laurent : 71 (+1)

RAPPEL DES CONSIGNES

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées :

se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon;

pour tout rassemblement dans un lieu privé intérieur ou extérieur, respecter le maximum de 10 personnes. Il est fortement recommandé que celles-ci soient issues d'un maximum de 3 adresses différentes;

limiter autant que possible ses déplacements.

Le port du couvre-visage est dorénavant obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts ainsi que dans les transports en commun.