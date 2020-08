Réouverture des cliniques de dépistage de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Afin de renforcer l’offre de dépistage auprès des clientèles prioritaires et des citoyens faisant partie de groupes considérés plus à risque, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la population de la réouverture des cliniques de dépistage de la COVID-19 sur son territoire.

À compter d’aujourd’hui, ces cliniques de dépistages, sur rendez-vous préférablement, seront ouvertes tous les jours de 8 h à 16 h pour les personnes asymptomatiques faisant partie de groupes considérés plus à risque identifiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui désireront se faire dépister sur une base volontaire. Au cours des prochains jours, le CISSS invite particulièrement les jeunes de 15 à 34 ans à se faire dépister, tel que recommandé par le gouvernement. D’autres groupes prioritaires feront l’objet d’invitations dans les points de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux.

Cette mesure est complémentaire à l’offre de dépistage actuelle et répond aux nouvelles directives émises par le gouvernement du Québec quant au dépistage de la COVID-19 chez certaines clientèles ciblées asymptomatiques.

FONCTIONNEMENT

Pour prendre rendez-vous et éviter les files d’attente, les gens devront appeler au 1 877 644-4545. Si la ligne est occupée et que les gens doivent laisser un message, ils seront rappelés dans les heures suivant l’appel. Il est très important pour les personnes qui se rendront à la clinique de se présenter pour l’heure exacte du rendez-vous. Toute personne n’ayant pas de rendez-vous pourra se présenter à l’une ou l’autre des cliniques en présentant leur carte d’assurance-maladie ou leur carte d’hôpital, mais le dépistage s’effectuera lors des périodes moins achalandées. Si le volume le requiert, un système de coupon sera mis en place.

La collaboration de la population est également demandée afin de s’y présenter seule ou, pour les enfants et les personnes vulnérables, de n’avoir qu’un seul accompagnateur.

La clinique de dépistage de Rivière-du-Loup est située au 20, rue Saint-Louis, alors que celle du Témiscouata est au 2448 rue Commerciale Sud. Pour la MRC des Basques, le dépistage pour la COVID-19 sera disponible sur rendez-vous seulement au 1 877 644-4545, selon les modalités actuelles.