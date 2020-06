COVID-19 : Bilan inchangé au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas positif de COVID-19 en ce 25 juin.

Au total, 58 personnes ont été atteintes de la COVID-19 et on déplore malheureusement deux décès. Une personne est hospitalisée et 46 personnes sont maintenant rétablies..

Nombre de cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 15

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 27

Témiscouata : 6

Kamouraska : 6

Bas-Saint-Laurent : 58

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 142 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 079.

Durant cette même période, 6 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoute 1 décès survenu avant le 17 juin, pour un total de 5 448, tandis que le nombre d'hospitalisations a diminué de 13 pour atteindre un cumul de 487. Parmi celles-ci, 50 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 2.

BILAN HEBDOMADAIRE

Conformément aux orientations nationales, à compter d'aujourd'hui la diffusion des données sur la COVID-19 s'effectuera sur une base hebdomadaire, soit tous les jeudis. Le bilan d'aujourd'hui sera donc le dernier bilan quotidien du Bas-Saint-Laurent. Le prochain bilan sera diffusé le 2 juillet prochain.

Clinique de dépistage et d'évaluation de Rivière-du-Loup

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la population de la MRC de Rivière-du-Loup que la clinique désignée d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 de Rivière-du-Loup sera, dès le 26 juin, relocalisée au 299, rue Lafontaine. Il est important de mentionner que l’entrée des usagers se fera par la rue Saint-Louis.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les consignes sanitaires suivantes :