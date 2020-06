COVID-19 : aucun nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas positif de COVID-19 en ce 23 juin.

Au total, 56 personnes ont été atteintes de la COVID-19 et on déplore malheureusement deux décès. Une personne est hospitalisée et 46 personnes sont maintenant rétablies..

Nombre de cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 14

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 27

Témiscouata : 6

Kamouraska : 5

Bas-Saint-Laurent : 56

BILAN NATIONAL

Selon les dernières données de l'Institut national de la santé publique du Québec, la province compte maintenant 5 424 décès en lien avec la COVID-19, une hausse de 7. On compte aussi 49 nouveaux cas depuis hier, pour un nombre cumulatif de 54 884.

Au total, 515 personnes sont hospitalisées, une diminution de 5 dont 56 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1. Le nombre de personnes considérées comme guéries se chiffre désormais à 21 742.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les consignes sanitaires suivantes :