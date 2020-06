Trois nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte trois nouveaux cas positifs de COVID-19, dont 2 se trouvent à Rimouski et 1 à Rivière-du-Loup, le 19 juin. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le virus est entré dans une résidence pour personnes âgées, le Havre de l'Estuaire, située à Rimouski.

Le bilan pour la région passe donc de 49 à 52 cas positifs. Le directeur de la santé publique du CISSS, le Dr Sylvain Leduc, soutient que la situation est sous contrôle. Les cas ont été identifiés lors du dépistage massif préventif auprès des employés de certaines ressources d'hébergement communautaires au Bas-Saint-Laurent.

Les deux personnes étaient asymptomatiques et sont retirées du travail, tout comme leurs contacts «étroits». Les enquêtes épidémiologiques sont déjà en cours.

«Pour le moment, nous jugeons que le risque infectieux chez les deux cas est faible. Nous procédons tout de même, de façon préventive, au dépistage de l’ensemble des résidents du Havre afin d’éliminer tout doute quant à une possible transmission de la COVID-19 dans la résidence», explique le Dr Leduc.

La collaboration des résidents et de leurs proches est demandée afin de respecter les mesures de précaution permettant de limiter la propagation du virus. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que les employés de la résidence appliquent avec rigueur les mesures de prévention et portent les équipements de protection individuelle requis. La résidence compte 417 résidents et 64 employés.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 12 (+2)

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 26 (+1)

Témiscouata : 6

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 52

À noter qu'on ne dénombre aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. Deux personnes ont perdu la vie en lien avec ce virus dans la région depuis le début de la crise. Quarante-six personnes sont considérées comme guéries.