Les rassemblements intérieurs de 50 personnes permis dès le 22 juin

Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique du Québec, a confirmé en point de presse le lundi 15 juin que les rassemblements de 50 personnes seront autorisés dans les lieux publics au Québec à compter du 22 juin, le tout assujetti à certaines conditions.

Pour l'occasion, M. Arruda était accompagné du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique.

La distanciation physique est aussi légèrement revue à la baisse à 1,5 mètre dans certaines salles. Il s'agit de lieux où les personnes seront assises et qu'elles n'auront pas à se déplacer autrement que pour y accéder et en sortir. On cible principalement des salles de spectacles et cinémas, mais aussi des locaux de classes, dans les cégeps et universités.

Toutefois, dans les lieux où on observe une circulation comme dans les aires communes où il y a des files d’attente, c’est toujours la distance de 2 mètres qui prévaut. D'ailleurs, l'utilisation d'un masque ou d'un couvre visage y est toujours fortement recommandé.

«Quand vous êtes assis (dans une salle de spectacle ou de cinéma), il n'y a pas de circulation autour de vous, les gens de ne parlent et il n'y a pas de gouttelettes, il y a moins de risque et on peut diminuer cette distance-là», a souligné le Dr Richard Massé. Ce dernier a rappelé qu'à l'entrée ou à la sortie des salles, la règle de 2 mètres demeure.

Quant aux restaurants, il a rappelé que la logique des 2 mètres demeurait puisque contrairement aux salles de spectacles, « les gens parlent et quand ils parlent, ils émettent des gouttelettes.»

ENFANTS À 1 MÈTRE

De plus, les enfants de moins de 16 ans et moins pourront se trouver à 1 mètre de distance les uns des autres dès le 22 juin. Cette mesure s'appliquera aux écoles et différents camps de jour. La création de bulles, de 4 à 6 enfants, permettra aussi de diminuer la distanciation entre eux.

«Dans les régions où le retour en classe s'est effectué dans les dernières semaines, les nouvelles sont très bonnes jusqu'à maintenant», a souligné le Dr Arruda. Ce dernier a précisé qu'un nombre restreint d'éclosions a été rapporté alors qu'aucun enfant n'a été atteint gravement par la maladie.

«Dans la grande majorité des cas, les symptômes ont été légers, semblables à ceux d'un rhume ou d'une grippe.» Ce dernier prévient que si la distanciation physique entre deux enfants est revue à la baisse, celle entre un enseignant et un élève demeure à 2 mètres.

Plus de détails suivront.