COVID-19 : une situation stable au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 en ce 6 juin, pour une 10e journée consécutive. Il ne reste plus qu'un seul cas actif au Bas-Saint-Laurent qui se trouve présentement en auto-isolement selon la demande de la Santé publique.

Depuis le début de la crise sanitaires, 48 personnes ont été atteintes par la COVID-19 dans la région et deux d'entre elles ont malheureusement perdu la vie. On ne dénombre aucune hospitalisation et 45 personnes sont maintenant considérées comme rétablies.

NOMBRE DE CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 10

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 48

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle aux visiteurs de passage dans la région de ne pas se rendre dans les commerces locaux sans avoir respecté préalablement une période d'isolement volontaire et de faire appel aux différents services de livraison.

BILAN NATIONAL

Selon les dernières données de l'Institut national de la santé publique du Québec, la province compte maintenant 4 970 décès en lien avec la COVID-19, une hausse de 35. On compte aussi 226 nouveaux cas depuis hier, pour un nombre cumulatif de 52 624. Plus de 18 412 personnes sont désormais considérées comme rétablies.