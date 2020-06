Une modification importante des habitudes de la SHAT pour lutter contre la COVID-19

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) a la responsabilité morale de protéger les gens qui visitent ses installations. L’organisme ajoutera une nouvelle signalisation pour la circulation et une série de stations de désinfectant à mains.

Jusqu’à nouvel ordre, la CNESST ne permet pas aux musées d’offrir des visites guidées. Cela étant dit, les guides-animateurs du Fort Ingall seront présents sur les lieux des expositions pour informer les visiteurs sur le site historique pour la haute saison, qui débutera à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Les guides auront aussi comme responsabilité de limiter le nombre de visiteurs à l’intérieur de chacun des bâtiments pour respecter les normes de distanciation physique. Il est possible de visiter le Fort Ingall depuis le 1er juin à un tarif réduit pour la basse saison.

La SHAT se voit dans l’impossibilité de permettre les rassemblements à l’intérieur du Fort Ingall. Cela signifie que le service de location de salle sera temporairement suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le service d’hébergement historique sera lui aussi suspendu jusqu’à nouvel ordre, selon les conseils de la santé publique du Bas-Saint-Laurent.

La SHAT tient à informer ses membres qu’elle ne pourra pas tenir son assemblée générale annuelle à la date habituelle. Le conseil d’administration tentera de faire une AGA en personne au mois de septembre prochain et, dans le cas où cela serait impossible, elle aura lieu en ligne à l’automne. Néanmoins, la SHAT mettra en ligne, sur son site Internet, son rapport d’activités pour l’année financière 2019-2020 dès le 17 juin.

REVUE TÉMISCOUATA

Un numéro spécial inédit de la revue Témiscouata, écrite par Maurice Beauchamp, révisée par Nikole Dubois et éditée par le personnel de la SHAT, fait un retour en force cette année avec un grand dossier présentant les trouvailles les plus récentes sur les familles fondatrices du Témiscouata. La revue sera disponible le 17 juin sur amazon.ca et sera envoyée gratuitement via courriel aux membres de la SHAT.

Pour plus d’information sur les activités de la SHAT, visitez le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca.