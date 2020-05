COVID-19: aucun nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé, jeudi après-midi, que le nombre de cas déclarés de COVID-19 dans la région est demeuré inchangé avec 48 cas. Autre bonne nouvelle : le nombre de personnes rétablies a grimpé de un, se portant maintenant à 38.

Depuis une semaine, le nombre de cas positifs a augmenté de 4 dans la région. On déplore deux décès en lien avec ce virus et une personne atteinte de la COVID-19 est présentement hospitalisée.

Huit personnes sont présentement en auto-isolement et sont suivies par la Santé publique pour éviter une propagation du virus dans la communauté. Rappelons que le port du masque (couvre-visage) est fortement recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible d’après les autorités de la santé publique.

NOMBRE DE CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 10

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 48

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec font état de 563 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le total de personnes infectées au Québec se chiffre maintenant à 49 702. On déplore depuis hier 74 nouveaux décès, pour un total de 4 302 dans la province. On compte aussi 1 331 hospitalisations (-47), dont 178 aux soins intensifs (-6).

Depuis le début de la crise, 365 402 analyses négatives ont été effectuées. Plus de 10 000 personnes sont toujours sous investigation.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les consignes sanitaires suivantes :