Les centres commerciaux rouvriront le 1er juin

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé lors du point de presse quotidien de la COVID-19 le 25 mai que les centres commerciaux à l’extérieur de la région de Montréal pourront rouvrir leurs portes à partir du 1er juin.

Davantage de détails concernant la réouverture des centres commerciaux seront connus prochainement. Il est cependant encore trop tôt selon les autorités de la santé publique afin de permettre l’ouverture des autres secteurs comme les campings, lieux de culture restaurants, bars, hôtels, gymnases et sports professionnels.

«On ne vous a pas oublié. On a une liste complète et on discute régulièrement avec la Santé publique à savoir quand on peut y aller graduellement. Il ne faut pas prendre le risque de venir engorger nos hôpitaux, donc il faut étirer ça sur un certain temps», a précisé M. Legault.

Le gouvernement du Québec a aussi ajouté que plus de 15 000 tests de dépistage ont été réalisés lors des journées de jeudi et vendredi derniers, l’objectif de 14 000 par jour a ainsi été atteint.

Des cours seront mis en place prochainement pour les personnes qui accepteront de se former afin de prendre soin des personnes plus vulnérables de leur communauté. Le premier ministre François Legault a ajouté qu’il s’agirait de formations courtes de trois mois.

De nombreuses personnes sont allées travailler en CHSLD depuis deux mois et demi afin de prêter mainforte, incluant des demandeurs d’asile. «Ce sont des personnes qui sont entrées au Canada et le critère pour savoir si elles vont être acceptées comme réfugiées, c’est de savoir si leur sécurité physique est en danger dans leur pays. J’ai demandé au ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barrette de regarder ces cas un par un afin de les accueillir comme immigrants. Ce sera une façon de leur dire merci», a commenté François Legault.

BILAN PROVINCIAL

Le nombre de décès dans la province a augmenté de 85 depuis la veille, portant le bilan à maintenant 4 069 et 42 d’entre eux dataient de plus de sept jours et ont été ajoutés en date du 25 mai. On note aussi une augmentation de 573 nouveaux cas, pour un total de 47 987 cas, dont 14 600 personnes sont maintenant considérées comme guéries. Le nombre d’hospitalisations est maintenant de 1425 (en diminution de 10 par rapport à hier), dont 179 se trouvent aux soins intensifs (+9).

Un résumé du plan de «déconfinement» a été mis en ligne par le gouvernement du Québec en après-midi.

Plus de détails suivront.