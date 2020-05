45 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a rapporte un nouveau cas de COVID-19 sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. Le bilan pour la région passe ainsi à 45 cas dans le bilan du 21 mai.

Selon les autorités de santé publique, une personne est toujours hospitalisée et deux décès sont liés au virus sur le territoire. On dénombre également 33 personnes rétablies.

Selon le CISSS, 9 personnes sont aussi en auto-isolement et sont suivies par la Santé publique.

Nombre de cas confirmés par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 9 (+1)

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent :

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec font état de 720 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le total de personnes infectées au Québec se chiffre maintenant à 45 495. On déplore depuis hier 82 nouveaux décès, pour un total de 3 800 dans la province. On compte aussi 1 504 hospitalisations (diminution de 124 depuis une semaine), dont 176 aux soins intensifs (-7).

Depuis le début de la crise, 13 300 personnes sont rétablies.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les consignes sanitaires suivantes :

Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.

Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.

Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez en vous couvrant la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.

Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes ayant une maladie chronique.

Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives.

Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres (environ 6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit.