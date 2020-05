Reprise des services de soins de santé privés et corporels

Les bonnes nouvelles annoncée par le gouvernement du Québec se sont succédés, ce mercredi 20 mai. Après avoir annoncé un assouplissement des mesures concernant les rassemblements extérieurs, Québec a aussi confirmé que les services de soins de santé privés et corporels, comme les dentistes et les salons de coiffure, pourront reprendre leurs activités le 1er juin.

L'annonce a été effectuée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

«La réouverture complète des cabinets de soins de santé privés et des cliniques de soins corporels et esthétiques est une étape qui était attendue. Notre priorité demeure que cette reprise se fasse en en toute sécurité, aussi bien pour la santé de nos travailleurs que celle de leurs clients», a souligné la ministre McCann.

L'annonce touche les entreprises des soins dentaires, les entreprises du secteur des soins thérapeutiques, les entreprises du secteur des soins personnels et de l'esthétique, ainsi que les soins de toilettage pour animaux.

Les entreprises du secteur des soins thérapeutiques touchées oeuvrent dans les domaines suivants : physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, chiropratique, massothérapie, psychologie, optométrie, acuponcture, naturopathie, homéopathie, orientation de carrière, travail social, thérapie conjugale et familiale, sexologie, nutrition, orthophonie et audiologie, podiatrie, ou tout autres formes de médecine douce ou alternative.

Les entreprises des soins personnels et de l'esthétique : salon de coiffure, barbier, centre d'esthétique, espace manucure et pédicure, services d'épilation, soins de la peau, tatouage, perçage, etc.

MESURES DE PRÉVENTION

Évidemment, ces services sont réalisés avec une importante proximité entre le professionnel et le client. C'est pourquoi la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles dès aujourd'hui trois trousses d'outils spécifiques pour accompagner adéquatement les entreprises ciblées dans les secteurs des soins buccodentaires, des soins thérapeutiques et des soins personnels. Ces outils virtuels ont été réalisés de concert avec la Santé publique et les partenaires des milieux respectifs.

Le gouvernement demande également la collaboration de tous. «C'est un nouvelle étape vers une vie plus normale, mais il ne faut pas relâcher nos efforts pour ne pas avoir à retourner en arrière, a fait savoir la ministre Danielle McCann. Je rappelle que l'assouplissement des directives peut être revue si la situation devient problématique.»

Ainsi, tous les client présentant des symptômes de la COVID-19 (par exemple la fièvre, la toux, un mal de gorge, des difficultés respiratoires, une perte de l'odorat) doit s'abstenir d'avoir recours à ces services.

Les personnes atteintes doivent reporter leur rendez-vous et se placer en isolement pendant 14 jours. Au moment de la reprise de leur rendez-vous, elles ne devront pas avoir de fièvre depuis au moins 48 heures, ni avoir de symptômes depuis au moins 24 heures.