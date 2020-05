Rassemblements extérieurs de 10 personnes permis 

Le gouvernement du Québec a annoncé, mercredi, un assouplissement des règles concernant les rassemblements extérieurs. Les regroupements d'un maximum de 10 personnes seront dorénavant permis, lorsque certaines consignes de sécurité sont respectées.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guibautlt, a spécifié que les personnes rassemblées devront provenir par exemple d'un maximum de trois ménages différents. La distanciation physique de deux mètres devra également se poursuivre entre ceux et celles qui n'habitent pas sous le même toit.

Cette nouvelle mesure permettra également, par exemple, aux enfants de familles différentes de joueur ensemble à l'extérieur. Mais attention : les mêmes règles (nombre maximum de personnes, distanciation, etc.) s'appliqueront.

«Il fait beau, il fait chaud, les gens veulent se rassembler, alors on permet de le faire, mais avec des balises. Les gens savent maintenant à quoi s'en tenir et à quoi ils ont droit», a déclaré Mme Guilbault en faisant référence à la confusion qu'il y avait autour de la question.

«Ce sont des bonnes nouvelles, mais il faut continuer d'être prudents, scrupuleux sur le respect des consignes de santé publique», a-t-elle ajouté, rappelant que le gouvernement n'hésitera pas à faire marche arrière si cette décision amenait des effets négatifs sur la contagion du virus.

La Direction nationale de santé publique a proposé cette option afin de trouver un équilibre entre la protection de la santé physique et de la santé mentale des Québécois. «La situation est toujours fragile, mais on pense que si on ne donne pas cette soupape-là, les gens vont le faire de façon clandestine», a imaginé le Dr Horacio Arruda.

Le gouvernement du Québec souhaite être clair : les rassemblements importants, dépassant 10 personnes, sont toujours interdits. Les rassemblements intérieurs, quel qu'ils soient, sont aussi toujours interdits. «Ce n'est pas le temps de faire des rassemblements de 30 personnes autour de la piscine», a-t-on dit.

Davantage de détails suivront...