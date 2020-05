La Subvention salariale prolongée jusqu’à la fin aout

En point de presse le vendredi 15 mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a confirmé que la Subvention salariale serait prolongée de trois mois, soit jusqu’à la fin aout. Le programme sera aussi «ajusté», a promis le premier ministre.

«Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous vous préparez à rouvrir vos portes, cette subvention sera là pour vous et pour vos employés. On doit s’assurer que ce programme continue d’aider les gens et encourage les employeurs à réembaucher leurs employés et à élargir leurs activités autant que possible», a souligné M. Trudeau.

Ainsi, au cours du prochain mois, Ottawa travaillera en collaboration avec des représentants d’entreprises et de travailleurs afin d’effectuer des ajustements au programme de Subvention salariale.

«On va notamment se pencher sur le seuil d’admissibilité d’une perte de 30%. Quand les entreprises sont prêtes à reprendre et à grandir, ce seuil ne devrait pas être une barrière à la croissance», a soutenu M. Trudeau.

Le fédéral va aussi élargir la portée de la Subvention salariale. Le ministre Bill Morneau offrira plus de détails plus tard dans la journée.