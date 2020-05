Ottawa : 470 M$ pour les pêcheurs

Ottawa viendra en aide aux pêcheurs canadiens, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien devant sa résidence à Rideau Hall. Le fédéral lance donc un programme d'aide la Prestation aux pêcheurs, une aide de 470 M$.

Le premier ministre a reconnu que la pêche, comme plusieurs autres industries, n'échappait pas aux difficultés entraînées par la pandémie de la COVID-19. «Non seulement les gens doivent ralentir ou même arrêter leurs activités pour protéger leurs travailleurs, mais le prix et la demande des produits de la mer ont également chuté», a souligné M. Trudeau.

Ce dernier a expliqué que cette nouvelle prestation couvrira jusqu'à un maximum de 75% des pertes des pêcheurs. Ces derniers auront aussi droit à une subvention non remboursable d'un maximum de 10 000 $. Pour être admissibles, les pêcheurs doivent avoir subi des pertes de revenus de 25% et plus.

Le premier ministre a aussi annoncé que les règles de l’assurance-emploi seront modifiées afin de permettre aux pêcheurs d'effectuer une demande de prestation en fonction de leurs revenus obtenus dans les années précédentes.

PARCS NATIONAUX

À l'instar de Québec la veille, Ottawa a annoncé la réouverture de ses parcs nationaux. Certains le seront dès le 1er juin prochain. Toutefois, le premier ministre n'a pas précisé si les trois parcs nationaux de la belle province seront du nombre. Il s'agit du parc Forillon, de la Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan et du parc national de la Mauricie.

Rappelons que le mercredi 13 mai, Québec a annoncé la réouverture graduelle des parcs et réserves du réseau de la SEPAQ d'ici la fin du mois.