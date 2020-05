Les sports individuels sans contact seront permis 

Les joueurs de golf et de tennis pourront bientôt s'adonner à leurs sports préférés. Le gouvernement du Québec a annoncé ce mercredi 13 mai qu'il sera possible de pratiquer des sports individuels sans contact et que ces deux disciplines font partie d'un premier groupe d'activités à recevoir le feu vert dès le 20 mai.

C'est la ministre délégué à l'Éducation, Isabelle Charest, qui a fait une allocation officielle à ce sujet en après-midi. «Nous sommes très heureux d'annoncer la reprise graduelle de certaines activités sportives, de loisirs et de plein air et ce partout au Québec. Bouger, ventiler, c'est bon pour le corps et l'esprit», a-t-elle dit, prenant bien soin d'ajouter que les consignes de santé publique demeurent importantes et que la pratique d'un sport n'est pas une raison de faire des rassemblements ou d'effectuer des déplacements non essentiels.

Dans cette première phase de déconfinement sportif, voici les sports que l'on peut maintenant pratiquer : golf, cyclisme, athlétisme (course et lancer), aviron en simple, canoë et kayak, course, escalade de roche, kitesurf, natation en eau libre, patin a roulette, pêche à la journée, planche à pagaie, plongée, équitation, randonnée pédestre, surf, tennis en simple, triathlon (eau libre), voile et le vélo.

Le gouvernement dit avoir pris sa décision selon cinq critères : la distanciation physique possible durant l'activité, le lieu de pratique, l'équipement requis (partage d'équipements ou accessoires), le contexte de pratique (libre, compétition, supervisé) et les déplacements (nécessaires?)

Le retour du golf et du tennis réjouira assurément les promoteurs et les amateurs qui étaient en mode attente et qui réclamaient depuis un bon moment déjà une reprise. Évidemment, le tout devra se faire dans un respect très strict des mesures sanitaires déjà en place, incluant la distanciation sociale.

Plus de détails à venir...