Aucun nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé que le nombre de cas déclarés de COVID-19 dans la région est demeuré inchangé avec 36 cas, ce mercredi 6 mai.

Selon les autorités de santé publique, deux personnes sont toujours hospitalisées et l'une d'entre elles est soignée dans un établissement désigné à l'extérieur de la région.

Du côté des guérisons, 32 personnes sont considérées comme rétablies en date du mardi 5 mai, 18 h. C'est donc dire que seulement trois cas sont toujours actifs sur le territoire, puisqu'une personne a malheureusement perdu la vie.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle que le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics où la distanciation sociale n'est pas possible. Il doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène tel le lavage fréquent des mains pendant 20 secondes. Si une personne est malade, elle doit rester à la maison.

Répartition des 35 cas par MRC au Bas-Saint-Laurent:

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 5

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 22

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec font état de 910 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le total de personnes infectées au Québec se chiffre maintenant à 34 327. On déplore depuis hier 112 nouveaux décès, pour un total de 2 510 dans la province. On compte aussi 1 840 hospitalisations, dont 213 aux soins intensifs (diminution de 5).

Depuis le début de la crise, 220 604 analyses négatives (tests de dépistage) ont été obtenues. Plus de 1200 cas sont toujours sous investigation.

RAPPEL DES CONSIGNES

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées par la santé publique :