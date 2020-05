Un plan de dépistage «plus massif» au Québec 

Le gouvernement du Québec passe à la vitesse supérieure en matière de tests de dépistage à la COVID-19. Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a présenté vendredi un «plan agressif» avec un objectif de 14 000 tests par jour d'ici la fin de la semaine prochaine.

Québec adopte ainsi une nouvelle stratégie de dépistage à travers laquelle les «personnes symptomatiques de toutes les communautés» seront davantage priorisées et pourront obtenir un rendez-vous dans les 24 heures. La démarche est en lien direct avec le déconfinement progressif qui sera entamé partout en province, ces prochaines semaines.

En augmentant le nombre de tests, la santé publique espère avoir un meilleur portrait de la contamination à l'échelle provinciale. «Si on teste plus, on va trouver plus de cas et c'est ce qu'on souhaite. On veut trouver les cas positifs, enquêter, remonter la chaine de propagation et isoler», a prévenu le Dr Horacio Arruda.

Actuellement, le gouvernement dit réaliser environ 6000 tests quotidiennement (ce serait un peu moins, selon différents médias). Ce nombre fera plus que doubler dès la semaine prochaine avec un objectif de 14 000 tests par jour d'ici le vendredi 8 mai.

De ce nombre, 7000 sont destinés au milieu de la santé; 6000, aux personnes symptomatiques dans la population en général et 1000 seront disponibles pour réagir rapidement à de nouvelles éclosions dans des secteurs précis.

«On a les capacités pour le faire», a promis le médecin, soulignant que le gouvernement s'appuiera sur les laboratoires répartis dans l'ensemble de la province pour analyser les tests.

Le Dr Arruda a d'ailleurs mentionné que la répartition des tests en région sera faite en lien avec l'épidémiologie, c'est-à-dire que moins de tests seront disponibles, à court terme, dans les zones froides que dans les zones chaudes. «Le ratio sera calculé régulièrement», a-t-il promis.

Au Bas-Saint-Laurent, actuellement, en moyenne 75 tests sont effectués chaque jour. Ce nombre est maintenant appelé à changer, mais les détails n'ont pas encore été révélés.

C'est la deuxième fois que le gouvernement procède à un changement d'importance à sa stratégie de dépistage. Au début de la crise, ce sont les voyageurs de retour de l'étranger présentant des symptômes et leurs contacts étroits qui étaient testés prioritairement. Plus récemment, les tests étaient davantage effectués auprès des patients hospitalisés, des résidants de milieux de vie pour ainés et du personnel du réseau de la santé.

La Santé publique a aussi expliqué sa décision d'aller de l'avant avec un dépistage plus agressif, maintenant, en soulignant que l'enjeu de pénurie d'équipements (écouvillons et réactifs) est moins important qu'il l'a été ces dernières semaines. Le gouvernement aurait le matériel nécessaire à la réalisation des tests en quantité «suffisante». D'autres technologies pourraient également être utilisées.