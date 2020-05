Vigilance vers un déconfinement pour les Clubs des 50 ans et plus

Le Carrefour 50 + du Québec invite ses 100 Clubs des 50 ans et plus affiliés du Bas-Saint-Laurent, et leurs membres, à suivre les recommandations décrétées par le premier ministre du Québec François Legault et à respecter les nouvelles mesures qui seront prises bientôt pour un possible «déconfinement» dans la région.

Les membres des Clubs affiliés au Carrefour 50 + du Québec ont majoritairement 70 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Même si aucun nouveau cas de la COVID-19 n'est répertorié dans la région depuis plusieurs jours, le conseil d’administration du Carrefour 50 +, en signe de solidarité, incite tous les ainés à respecter les consignes et à être prudents avant de sortir.

«Les rencontres dans les clubs, les réunions, les ‘’Journées Santé’’, les activités sportives et amicales font partie de la vie de toutes ces personnes et nous comprenons que ce côté social, si important, est présentement au point zéro.»

En cette période difficile, le Carrefour 50 + du Québec est de tout cœur avec ses membres et tous les ainés. Il invite ceux-ci à garder le contact avec leurs proches par téléphone ou tout autre moyen de communication afin d’alléger cette période de confinement.

Le Carrefour 50 + du Québec demande aux dirigeants des clubs affiliés et à leurs membres d’être vigilants si le «déconfinement» vient à être autorisé.