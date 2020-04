La CNESST lance une trousse d’outils virtuelle pour soutenir les employeurs et travailleurs

Alors que le gouvernement du Québec a annoncé le 28 avril la réouverture prochaine de certains secteurs de l’économie, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance une trousse d’outils virtuelle, qui permet d’aider et de soutenir les employeurs et les travailleurs à se conformer aux consignes sanitaires de la santé publique.

La trousse a été élaborée par la CNESST de concert avec la Santé publique. L’objectif est de répondre aux préoccupations des différents milieux de travail quant aux mesures à mettre en place pour éviter la propagation de la COVID-19.

La trousse virtuelle comprend un Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19, ainsi que deux guides pratiques sectoriels pour le secteur manufacturier et pour celui du commerce de détail.

Elle inclut également des aide-mémoires que les employeurs peuvent imprimer et personnaliser, concernant:

la réouverture du milieu de travail;

la distanciation physique;

l’hygiène et l’étiquette respiratoire;

la salubrité de l’environnement;

l’exclusion des lieux de travail et l’isolement des travailleurs;

les risques psychosociaux en milieu de travail.

«Le mot d’ordre en ce moment est : on continue de se protéger. La trousse développée par la CNESST permet aux employeurs et aux travailleurs d’avoir en main les bons outils pour éviter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de travail. J’invite tous les employeurs à prendre connaissance de ces outils et à les utiliser. Notre gouvernement ne fera aucun compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs. Je compte sur vous tous pour suivre les normes de la santé publique», commente Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

La trousse est complétée par une fiche sommaire permettant de faire état des mesures sanitaires mises en place par l’employeur. À noter que la trousse sera évolutive et s’adaptera aux mesures et recommandations de la Santé publique.

La trousse virtuelle s’inscrit dans la foulée de la campagne de sensibilisation de la CNESST lancée le 20 avril dernier et intitulée : Le Québec se remet au travail. La campagne vise à rappeler l’importance de prendre tous les moyens pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

Les employeurs et les travailleurs doivent collaborer pour que la reprise des activités se fasse de manière sécuritaire. Plus que jamais, chacun a un rôle à jouer.