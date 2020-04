Réouverture des écoles primaires et des services de garde le 11 mai

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé lors de son point de presse quotidien du 27 avril que les écoles primaires et les services de garde rouvriront leurs portes le 11 mai pour toutes les régions à l'extérieur de Montréal, ce qui comprend le Bas-Saint-Laurent.

«On rouvre nos écoles pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux», a résumé M. Legault. Si la situation reste comme elle l’est actuellement, les écoles primaires et les services pourront rouvrir le 11 mai prochain, graduellement. Le tout se déroule avec l’accord de la santé publique.

Le retour à l’école n’est pas obligatoire pour les enfants. Le premier ministre François Legault a d’ailleurs conseillé aux parents d’y aller selon leur rythme, ils ont toujours la liberté de les garder à la maison. En ce qui concerne les écoles secondaires, les cégeps, la formation professionnelle et les universités, ces établissements demeureront fermés jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, à la fin du mois d’aout.

Cette décision touche d’abord les élèves des écoles primaires parce que les étudiants plus âgés utilisent davantage les transports en commun et il est plus facile pour eux de suivre des cours à distance avec leurs enseignants. Le premier ministre du Québec a ajouté qu’il y aura un maximum de 15 élèves par classe en respectant une distance de deux mètres entre les enfants.

M. Legault a ajouté que la stratégie sera ajustée selon la situation qui sera observée de jour en jour. Le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, a aussi évoqué la possibilité de revenir en arrière et de «reconfiner» la population si les mesures mises en place pour protéger les personnes plus vulnérables ne sont pas respectées.

«Malgré le ‘’déconfinement’’, la population à risque demeure à risque, c’est important de continuer à suivre les prescriptions de la santé publique, de ne pas faire de rassemblement à l’extérieur, de respecter la distanciation sociale de deux mètres», a commenté le Dr Arruda. Tout rassemblement intérieur ou extérieur est encore interdit jusqu’à nouvel ordre.

BILAN AU QUÉBEC

En ce 27 avril, 84 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été constatés, pour un total de 1 599 dans la province. On note aussi une augmentation de 875 cas confirmés, portant le bilan à 24 982. On compte aussi 1 541 personnes hospitalisées, une augmentation de 23 par rapport à la veille, dont 210 patients se trouvant aux soins intensifs, une baisse de 5.

«On continue de voir qu’au Québec, on a deux mondes, celui des résidences de soins de longue durée et le reste du Québec. Des 84 nouveaux décès, 75 sont survenus dans des résidences où ont donne des soins de longue durée et 9 vivaient dans leur domicile.

Le premier ministre du Québec François Legault a ajouté que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, sur les 7 000 lits libérés, 1 500 sont présentement utilisés.

Environ 11 000 nouvelles personnes ont proposé leur candidature pour aller travailler à temps plein dans les CHSLD. Certaines d’entre elles ont déjà été embauchées et ont commencé le travail ce matin. «C’est un poids qui s’enlève de sur mes épaules de voir qu’enfin on est capable de combler les postes et de reprendre le contrôle dans les résidences pour les personnes ainées», a complété François Legault.

Plus de détails suivront.